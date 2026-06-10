Москва10 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не ездит, а буквально мечется по Европе, как будто боится оставаться в Киеве. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он даже не ездит - мечется по Европе. У меня создалось впечатление, что он боится быть в Киеве, он боится какого-то удара с нашей стороны. Пытается прятаться то в Лондоне, то в Париже, то в других городах, то в Польше. Правда, с Польшей отношения сейчас плохие у Украины. Тем не менее, он мечется