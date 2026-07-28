Выпускник с 300 баллами за ЕГЭ не прошел на бюджет в выбранный вуз

Выпускник с 300 баллами за ЕГЭ не смог бесплатно поступить в выбранный вуз Выпускник с 300 баллами за ЕГЭ не прошел на бюджет в выбранный вуз

Москва28 июл Вести.Выпускник, набравший на Едином государственном экзамене более 300 баллов, не смог бесплатно поступить в выбранный им вуз. Как сообщает "Московский комсомолец", бюджетное место ему не досталось из-за индивидуальных достижений других абитуриентов.

Отмечается, что преимуществом у конкурентов стали баллы, начисленные за их участие и победы в профильных олимпиадах. Например, согласно правилам приема, дополнительные 10 баллов получают обладатели золотых медалей и значков ГТО и волонтеры.

Как издание указывает, описанная ситуация говорит о том, что обращать внимание выпускникам стоит не только на успехи в рамках ЕГЭ, а также проявлять активность в различных интеллектуальных состязаниях.