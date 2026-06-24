Рособрнадздор: разрыв между бюджетниками и платниками достигает 42 баллов на ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о разрыве в баллах на ЕГЭ между бюджетниками и платниками Рособрнадздор: разрыв между бюджетниками и платниками достигает 42 баллов на ЕГЭ

Москва24 июн Вести.Разрыв в результатах на Едином госэкзамене (ЕГЭ) между абитуриентами, поступающими в вузы на бюджетные и платные места, составляет от 36 до 42 баллов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Музаев назвал данную разницу результатов "колоссальной".

Разрыв есть колоссальный по ряду вузов - почти во многих вузах - между бюджетниками и платниками, неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 балла сказал глава ведомства

Также он добавил, что разницы в среднем бале ЕГЭ при поступлении в государственные или частные вузы практически нет.

Ранее 23 июня сообщалось, что московская выпускница Екатерина Малкова набрала 400 баллов на ЕГЭ, сдавая при этом экзамены по четырем сложным предметам - русскому языку, профильной математике, химии и физике.