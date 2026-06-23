Ученица инженерного класса из Москвы получила 400 баллов на ЕГЭ

Московская школьница получила 400 баллов по сложнейшим предметам на ЕГЭ Ученица инженерного класса из Москвы получила 400 баллов на ЕГЭ

Москва23 июн Вести.Школьница из Москвы Екатерина Малкова получила 400 баллов по четырем сложным предметам на ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике! говорится в сообщении

Также Екатерина сдавала экзамен по информатике – результат по нему пока не пришел.

Ранее 400 баллов за те же четыре предмета получил выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов. Он стал первым школьником Приморья, достигшим такого результата.