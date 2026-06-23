Москва23 июнВести.Школьница из Москвы Екатерина Малкова получила 400 баллов по четырем сложным предметам на ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!говорится в сообщении
Также Екатерина сдавала экзамен по информатике – результат по нему пока не пришел.
Ранее 400 баллов за те же четыре предмета получил выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов. Он стал первым школьником Приморья, достигшим такого результата.