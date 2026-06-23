Набравшая 400 баллов выпускница рассказала, что самостоятельно готовилась к ЕГЭ Набравшая 400 баллов школьница рассказала, что готовилась к ЕГЭ самостоятельно

Москва23 июн Вести.Школьница из Москвы Екатерина Малкова, получившая 400 баллов по четырем сложным предметам на ЕГЭ, рассказала ИС "Вести", что достичь высокого результаты помогло самообразование.

По словам выпускницы, большое влияние на ее успех также оказали внеклассные занятия с учителями.

Старалась заниматься каждый день, но в то же время и выходить на улицу. Я очень люблю читать и мне нравится мастерить что-то своими руками рассказала она

Выпускница также рассказала, что определилась с вузом для поступления – выбор пал на Московский физико-технический институт (МФТИ). Школьница отметила, что этот вуз был ее давней мечтой.

Смотря на проходные баллы прошлых лет, мне казалось это чем-то недостижимым, но теперь, увидев свои баллы, я думаю, я смогу отметила Малкова

Екатерина Малкова также сдала пятый экзамен – информатику. Результат по нему еще не пришел, однако в учебном заведении, где учится школьница, предполагают, что там тоже 100 баллов.

За Катю, мне кажется будут бороться все ведущие вузы Москвы и не только. Мы ждем еще один результат пятого экзамена. И держим кулачки. Там, боюсь сглазить, наверное, соточка еще будет сказала заместитель директора по вопросам качества образования ГБОУ города Москвы "Школа № 1409" Олеся Скворцова

Ранее 400 баллов за те же четыре предмета получил выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов. Он стал первым школьником Приморья, достигшим такого высокого результата.