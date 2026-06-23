Власти: первый 400-балльник по ЕГЭ появился в истории Приморья

В Приморье впервые выпускник получил по ЕГЭ 400 баллов Власти: первый 400-балльник по ЕГЭ появился в истории Приморья

Москва23 июн Вести.По результатам экзаменов выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов становится первым жителем Приморья, набравшим максимальное количество баллов по четырем предметам, сообщается в официальном MAX-канале правительства региона.

Артем Шунтов сдал экзамены по химии, русскому языку, математике и физике и получил 400 баллов отмечается в сообщении

Уточняется, что в крае по итогам ЕГЭ 58 стобалльников и 68 лучших результатов, среди которых четыре 200-балльных результата и один 400-балльный.