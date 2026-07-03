Академик Болотов: списывание не связано с ростом числа 100-балльников на ЕГЭ

Академик Болотов: рост числа 100-балльников на ЕГЭ стал результатом подготовки Академик Болотов: списывание не связано с ростом числа 100-балльников на ЕГЭ

Москва3 июл Вести.Увеличение количества выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году, связано с более серьезной подготовкой, а не с нарушениями. Об этом ТАСС заявил академик РАО, профессор ВШЭ Виктор Болотов.

Ранее сообщалсь, что число 100-балльников выросло почти на 2 тыс. человек по сравнению с 2025 годом, количество 200-балльников увеличилось на 600, 300-балльников — на 63, 400-балльников — на 7.

Конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест. И поэтому будущие абитуриенты, выпускники школ, более плотно готовились к сдаче Единого государственного экзамена пояснил Болотов

По его мнению, абитуриенты с максимальной отдачей вкладывались в подготовку. При этом, считает он, сокращение бюджетных мест усилило конкуренцию, и школьники стали осознаннее подходить к учебе.