Москва3 июлВести.Увеличение количества выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году, связано с более серьезной подготовкой, а не с нарушениями. Об этом ТАСС заявил академик РАО, профессор ВШЭ Виктор Болотов.
Ранее сообщалсь, что число 100-балльников выросло почти на 2 тыс. человек по сравнению с 2025 годом, количество 200-балльников увеличилось на 600, 300-балльников — на 63, 400-балльников — на 7.
Конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест. И поэтому будущие абитуриенты, выпускники школ, более плотно готовились к сдаче Единого государственного экзаменапояснил Болотов
По его мнению, абитуриенты с максимальной отдачей вкладывались в подготовку. При этом, считает он, сокращение бюджетных мест усилило конкуренцию, и школьники стали осознаннее подходить к учебе.