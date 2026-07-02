Эксперт ЕГЭ оценил результаты экзаменов в этом году как потрясающие

Эксперт ЕГЭ: таких результатов экзаменов не было никогда Эксперт ЕГЭ оценил результаты экзаменов в этом году как потрясающие

Москва2 июл Вести.Итоги Единого государственного экзамена в 2026 году потрясающие – рекордное количество учеников набрали сто баллов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил преподаватель РЭУ им. Плеханова, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров.

Эксперт подчеркнул, что общее количество выпускников, получивших 100 баллов, достигло чуть более девяти тысяч.

Я изнутри оцениваю их [результаты] действительно потрясающими. Таких результатов никогда не было по количеству ребят, которые получили 100 баллов – это фантастическая цифра. Чуть больше девяти тысяч. ... Мы еще пока не увидели стобалльников в разрезе по конкретным предметам, но глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что количество стобалльников по истории выросло в полтора раза заявил Кочегаров

Ранее сообщалось, что набравшие сто баллов по двум предметам выпускники российских школ смогут получить красивые телефонные номера – в номере обязательно будет комбинация цифр из трех пятерок – 555.