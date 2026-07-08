Москва8 июлВести.В России становится все меньше выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Все меньше учеников, которые не преодолели минимальный порог ЕГЭсказал он
Глава ведомства также отметил и ряд других положительных тенденций. В их числе увеличение среднего балла на ЕГЭ и числа тех, кто сдает экзамен на максимальные 100 баллов. Министр пообещал проанализировать итоги выпускных испытаний и оказать российским школам всю необходимую помощь для закрепления этих результатов.