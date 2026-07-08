Кравцов: в России сокращается число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ

Число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ становится меньше Кравцов: в России сокращается число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ

Москва8 июл Вести.В России становится все меньше выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Все меньше учеников, которые не преодолели минимальный порог ЕГЭ сказал он

Глава ведомства также отметил и ряд других положительных тенденций. В их числе увеличение среднего балла на ЕГЭ и числа тех, кто сдает экзамен на максимальные 100 баллов. Министр пообещал проанализировать итоги выпускных испытаний и оказать российским школам всю необходимую помощь для закрепления этих результатов.