Москва23 июнВести.Число выпускников 2026 года, которые получили 100 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, увеличилось до 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе II Всемирного конгресса школьных учителей истории.
Годом ранее такой результат был у 155 человек.
Увеличилось количество стобалльников по истории, нас тоже это радует: со 155 человек в прошлом году до 260 в этомсказал он
Также министр сообщил об увеличении среднего тестового балла ЕГЭ по истории в 2026 году с 55,8 до 57,8. Доля тех, кто сдал экзамен на 100 баллов, также выросла – с 11,7% до 15%.