Кравцов: 260 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по истории в 2026 году

Более 250 выпускников 2026 года получили 100 баллов за ЕГЭ по истории Кравцов: 260 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по истории в 2026 году

Москва23 июн Вести.Число выпускников 2026 года, которые получили 100 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, увеличилось до 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе II Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Годом ранее такой результат был у 155 человек.

Увеличилось количество стобалльников по истории, нас тоже это радует: со 155 человек в прошлом году до 260 в этом сказал он

Также министр сообщил об увеличении среднего тестового балла ЕГЭ по истории в 2026 году с 55,8 до 57,8. Доля тех, кто сдал экзамен на 100 баллов, также выросла – с 11,7% до 15%.