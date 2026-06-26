Путин поздравил выпускников школ, пожелав им верить в свое призвание Путин пожелал выпускникам школ верить в свое призвание

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала. Глава государства поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им верить в себя и в свое призвание.

Путин назвал окончание школы важным и волнующим событием для каждого подростка.

Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам приводятся слова президента на его официальном сайте

Российский лидер также пожелал выпускникам осуществить все мечты и добиться самых высоких целей, а также честно работать на благо Отечества.

23 июня министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что число выпускников 2026 года, которые получили 100 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, увеличилось до 260 человек.