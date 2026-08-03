Путин: победа - это когда ты преодолеваешь самого себя

Путин рассказал, что для него значит победа Путин: победа - это когда ты преодолеваешь самого себя

Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин рассказал о том, что для него означает победа. Глава государства высказался на эту тему в ходе финала всероссийского конкурса "Большая перемена", проходящего в Красноярске.

Один из юных финалистов конкурса спросил у российского лидера, что для него значит победа.

Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя ответил Путин мальчику

Всероссийский конкурс "Большая перемена" — крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений (вызовов), охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества..