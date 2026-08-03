Москва3 авг Вести.Финалисты всероссийского конкурса "Большая перемена" встретили овациями президента России Владимира Путина в Красноярске, куда глава государства прибыл для участия в церемонии закрытия состязания.

Здравствуйте, дорогие мои, добрый день! Спасибо. Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России ответил российский лидер

Путин также обменялся двумя футбольными пасами с юным соведущим церемонии по имени Денис, который передал ему мяч из зала.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" – это крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений (вызовов), охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества.