Финалисты "Большой перемены" рассказали Путину о своих проектах и планах Путин пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин в Красноярске пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

Учащиеся из российских регионов рассказали главе государства о своих успехах и проектах. Путин с интересом слушал школьников, уточняя их дальнейшие планы.

Алексей из Красноярска рассказал о своем обучении в медиасфере и создании бизнес-проекта. Отвечая на вопрос президента, 11-классник сообщил, что планирует поступать в Президентскую академию на производственный менеджмент.

14-летняя Светлана рассказала о своем проекте по лингвистическим сказкам, а 12-летний Иван – о своем театральном пути и спектаклях, в которых играет.

Глава государства в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала "Большой перемены". Президента встретили овациями. Путин не смог сразу начать речь – участники конкурса скандировали его фамилию.

Конкурс впервые проводится в Красноярске, участниками финала стали более 800 учащихся.