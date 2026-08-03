Путин сыграл в футбол с юным ведущим на "Большой перемене" Путин удивил участников "Большой перемены" футбольным пасом на сцене

Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин принял участие в финале всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит в Красноярске.

Выходя на сцену под овации участников, глава государства обменялся двумя футбольными пасами с юным соведущим церемонии по имени Денис, который пасовал ему из зала. После небольшого экспромта президент поприветствовал гостей и финалистов мероприятия.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" — крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений (вызовов), охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества.