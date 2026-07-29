Путин поздравил участников и гостей "Игр будущего" с открытием турнира Путин: "Игры будущего" остаются свободными от дискриминации и двойных стандартов

Москва29 июл Вести."Игры будущего" были и остаются свободны от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям турнира по случаю его открытия.

Российский лидер напомнил, что "Игры будущего" сочетают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру, а их миссия заключается в содействии развитию человека, устремленного в будущего и стремящегося к прогрессу. Путин выразил убеждение, что количество и популярность самостоятельных дисциплин в программе Игр и в фиджитал-спорте в целом будут расти.

Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов сказал президент РФ

Россия, подчеркнул он, стояла у истоков фиджитал-движения и создает все условия, необходимые для развития этого вида спорта.

Путин особое внимание обратил на вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движение и его личную заинтересованность, благодаря чему в этот раз "Игры будущего" проводятся в Астане. Президент РФ уверен, что турнир в казахстанской столице пройдет на высоком уровне, а участники и зрители получат много позитивных эмоций.