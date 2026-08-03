Путин встретился с главой Красноярского края Путин провел встречу с главой Красноярского края Котюковым

Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин 3 августа провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

Российский лидер в понедельник прилетел в Красноярск. Путин выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", а также пообщался с его участниками.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" — крупнейший проект для талантливых детей и подростков в РФ. Программа включает 12 направлений (вызовов), которые охватывают сферу науки, технологий, искусства и творчества.