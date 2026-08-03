Путин выразил надежду на скорое завершение строительства метро в Красноярске Путин и Котюков обсудили завершение строительства метрополитена в Красноярске

Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в ближайшем будущем. Вопросы реализации долгостроя глава государства обсудил в ходе рабочей встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

Глава региона доложил, что проектная документация полностью разработана и уже получила положительное заключение госэкспертизы. Комментируя финансовую сторону вопроса, Путин подчеркнул, что необходимые средства имеются, однако ключевой задачей остается финальное согласование стоимости работ между исполнителями, контролирующими органами и экспертами.

Котюков отметил, что процедура расчетов проходит прямо сейчас, что дает все шансы завершить проект, разрабатываемый ещё с 1983 года.