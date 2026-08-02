"Идет полным ходом": Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ Путин: строительство первой высокоскоростной магистрали идет полным ходом

Москва2 авг Вести.Строительство первой в России железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.

На российских железных дорогах внедряют инновационные технологические решения, отметил Путин.

Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок подчеркнул президент

Первая в России ВСМ, которую запустят в 2028 году, свяжет два крупных мегаполиса страны. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Путин заявил также, что работники компании "Российские железные дороги" (РЖД) оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Именно железнодорожники порой с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов необходимые товары, отметил Путин.

Между тем в беседе с ИС "Вести" эксперт, член Русского географического общества (РГО) Сергей Сигачев рассказал, что участок ВСМ Москва - Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери используют в качестве испытательного полигона. По мнению Сигачева, полигон позволит российским инженерам получить полезный опыт.