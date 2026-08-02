Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Путин: работники РЖД оказывают важную помощь в снабжении участвующих в СВО войск

Москва2 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского железнодорожного транспорта, отметив, что работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, которая соединила Москву и Санкт-Петербург. По словам российского лидера, этот объект стал основным этапом создания мощной и развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности, росту экономики, придала импульс деловой активности, а также существенно повысила мобильность миллионов людей.

В памяти нашего народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества. И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса говорится в поздравительной телеграмме

Путин добавил, что в последние годы железнодорожная инфраструктура России развивается благодаря ответственной работе высококлассной команды профессионалов. Президент обратил внимание, что железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, а также повышают безопасность, скорость, доступность грузовых и пассажирских перевозок.

Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов.