Москва19 июлВести.На предприятиях металлургической отрасли в России всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме к Дню металлурга.
Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.
Своими производственными победами и творческими свершениями они [металлурги] внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектовговорится в тексте телеграммы
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российская металлургия остается в пятерке крупнейших мировых производителей. Российские компании продолжают оставаться достойными поставщиками и надежными партнерами.