Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем металлурга Путин отметил вклад металлургов в наращивание мощностей ОПК страны

Москва19 июл Вести.На предприятиях металлургической отрасли в России всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме к Дню металлурга.

Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.

Своими производственными победами и творческими свершениями они [металлурги] внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов говорится в тексте телеграммы

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российская металлургия остается в пятерке крупнейших мировых производителей. Российские компании продолжают оставаться достойными поставщиками и надежными партнерами.