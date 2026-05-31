Путин поздравил работников химической промышленности с Днем химика

Москва31 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов химической промышленности и науки с Днем химика, подчеркнув стратегическое значение отрасли для страны. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, химическая промышленность остается одной из ключевых отраслей российской экономики. Путин отметил, что от ее эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность страны, а также развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения и сельского хозяйства.

Путин выразил уверенность, что благодаря профессионализму и компетентности специалистов отрасль продолжит развиваться, внедряя современные и экологически безопасные технологии, а также укрепляя научный и кадровый потенциал.

Президент пожелал работникам и ветеранам химической промышленности успехов, здоровья и новых достижений на благо России.