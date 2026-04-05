Москва5 апрВести.В воскресенье, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем геолога и рассказал о месторождениях твердых полезных ископаемых. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемыхговорится в материале
Глава государства также уточнил, что успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, также надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.
Президент уточнил, что профессия геолога - непростая, но исключительно важная, она требует, в частности, глубоких знаний и особых личных качеств.