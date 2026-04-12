Москва12 апрВести.Президент России Владимир Путин назвал Неделю космоса проектом, который способствует популяризации знаний об освоении Вселенной. Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Уверен, что такие масштабные, востребованные проекты, каким, безусловно, является Неделя космоса, способствуют популяризации знаний об освоении Вселенной, о героях-первопроходцах, служат повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космическим комплексомговорится в обращении Путина
Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся в рамках Недели космоса мероприятия вызвали живой интерес у людей самых разных возрастов.
В декабре прошлого года Путин подписал указ, по которому в России с 6 по 12 апреля будет проходить Неделя космоса. Президент отмечал, что российский космический потенциал все активнее работает на экономику, безопасность, а также суверенитет страны.