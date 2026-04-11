Москва11 апр Вести.Развертывание государственной корпорацией "Роскосмос" новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи – это большое событие. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ встретился с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля.

Руководитель госкорпорации рассказал главе государства о запуске низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

Большое событие, я вас поздравляю еще раз сказал в ответ Владимир Путин

Баканов также сообщил президенту о том, что стартовый комплекс для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара" введен в эксплуатацию на космодроме "Восточный".