Путин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем Совинформбюро

Путин направил поздравление "России сегодня" к 85-летию Путин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем Совинформбюро

Москва24 июн Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" по случаю 85-летия Совинформбюро. Текст поздравления опубликован на сайте РИА Новости.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой - 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня" говорится в телеграмме

В обращении Путин отметил, что сотрудники "России сегодня" могут по праву гордиться богатой историей организации. По словам президента, многие поколения известных журналистов в самых сложных условиях достойно выполняли свой профессиональный долг и задавали высокий уровень мастерства.

Глава государства также подчеркнул, что нынешний коллектив МИА "Россия сегодня" продолжает творческие традиции своих предшественников и сохраняет позиции одного из признанных лидеров российского и мирового медиарынка.

Президент отметил, что агентство обеспечивает многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, внимательно следит за развитием событий, использует современные стратегии и технологии, а также уделяет внимание подготовке талантливых молодых специалистов.

В завершение Путин пожелал коллективу новых успехов и достижений.

К поздравлениям с 85-летием Совинформбюро также присоединились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД России Сергей Лавров, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.