Киселёв рассказал о принципах, на которых строится работа "России сегодня" Киселёв: главный продукт "России сегодня" – не новости, а общественный баланс

Москва24 июн Вести.Сотрудники международного информационного агентства "Россия сегодня" хранят традиции своих предшественников из Совинформбюро и предлагают проверенную и точную информацию, рассказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселёв в интервью ИС "Вести".

Ровно 85 лет назад было создано Совинформбюро, сейчас известное как международное информационное агентство "Россия сегодня". Киселёв рассказал, какие принципы работы связывают советских и современных журналистов.

Совинформбюро было создано на второй день войны. Это наш генетический корень для того, чтобы народ слышал и понимал то, что происходит каждый день в оперативном режиме, непосредственно из Кремля, из источника власти. Во время войны это было очень важно – сохранение общественного баланса. То же самое сейчас. То есть наш продукт – не новости. РИА Новости делают порядка 3,5 тысяч новостей в день. Плюс у нас 32 языка ближнего и дальнего зарубежья. Но наш продукт – это, конечно, общественный баланс подчеркнул медиаменеджер

По его словам, работать в медиасфере сегодня по сравнению с военными годами стало и проще, и сложнее. Россия сейчас сталкивается с очевидным противодействием стран Запада, которые не допускают российские СМИ до своих жителей, потому что это может разрушить планы "разжигателей войны" в Европе.

Наша задача – это справедливый образ России во внешнем мире. Антинацистская тема остается. Мы боремся с нацизмом и нам нужно объяснять это Европе, которая встала, как и во времена Гитлера, под знамена нацизма, только под знамена Зеленского… Наша медиагруппа под санкциями, наши представительства "Спутника" в Европе закрыты противозаконно. Боятся слова правды, не хотят ничего слышать, цензура, и в этих условиях мы работаем. Но тем не менее слово правды пробивается, мы имеем результаты измеряемые. И это нас вдохновляет отметил Дмитрий Киселёв

Президент России Владимир Путин ранее направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам "России сегодня" по случаю 85-летия Совинформбюро. Глава государства подчеркнул, что нынешний коллектив информагентства продолжает творческие традиции своих предшественников и сохраняет позиции одного из признанных лидеров российского и мирового медиарынка.