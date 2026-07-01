Москва1 июл Вести.Российские телеканалы остаются классическим медиа, которому аудитория доверяет, поскольку они предоставляют выверенную, стопроцентно проверенную информацию без искажений. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.

Все-таки телевидение остается телевидением. Мы себя не воспринимаем сейчас как такую площадку мультиформатную. Скорее, мы себя позиционируем как классическое телевидение. И в этом есть наше конкурентное преимущество. Телевидение – это классическое медиа, доверие к нему в высшей степени сейчас со стороны аудитории высоко. Все-таки если вы хотите получать объективную информацию без всякого рода вмешательств, разного рода искажений, то, конечно, классические средства, такие как телевидение, там, газеты и радио, сейчас несут в себе отпечаток, может быть, не такой быстрой реакции, но все-таки вы получаете информацию выверенную, стопроцентно вычищенную и можете в ней не сомневаться. Поэтому я считаю, что телевидение сейчас – самая важная функция, которую несет на себе "Россия 24", не столько интернет