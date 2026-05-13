Москва13 мая Вести.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил телеканал "Россия 1" с 35-летием с начала вещания.

Поздравляю вас со знаменательной датой – 35-летием с начала информационного вещания говорится в поздравительном письме вице-премьера Чернышенко

Он назвал телеканал лидером российского телеэфира и одним из самых популярных в стране. По его данным, каждый день канал смотрят десятки миллионов зрителей от Калининграда до Сахалина, а также иностранные зрители.

В поздравлении также сказано, что опытные и талантливые корреспонденты телеканала всегда остаются в центре главных российских и международных новостей, рассказывают о них максимально оперативно и достоверно. Вице-премьер указал на то, что неизменным интересом у аудитории пользуются развлекательные, документальные и научно-популярные программы, художественные кинофильмы и телесериалы "России 1".

По словам Чернышенко, принципиально важно, что большое внимание телеканал уделяет сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента России Владимира Путина, а также дает молодому поколению верные ориентиры, воспитывает патриотизм и любовь к Родине.

Друзья! Желаю вам благополучия, творческих успехов, новых ярких проектов и как можно больше преданных зрителей. С юбилеем! добавил вице-премьер

Ранее Путин поздравил ВГТРК с 35-летием с начала вещания.

13 мая 1991 года начала постоянное вещание Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК). Первой программой в эфире стала передача "Вести". Ее заставка с тройкой запряженных коней была символом телеканала - РТР (сейчас - "Россия 1").