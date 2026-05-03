Васильев: Россия – многонациональная палитра народов и в этом ее сила Васильев: народы России образуют огромный и непобедимый союз

Москва3 мая Вести.Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, наглядно демонстрирует свою значимость через достижения в науке, спорте и в военной сфере. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

По его словам, эти успехи стали возможны благодаря сплоченности российского народа, который сообща стремится к общим целям единого государства.

У нас удивительно большая, талантливая, разнообразная, многонациональная палитра народов, которые вместе образуют огромный и непобедимый сильный союз, который побеждает в спорте, в науке, а особенно силен в годы испытаний заявил Васильев

Он добавил, что в условиях внешнего давления и агрессии народ России продемонстрировал сплоченность, а государство – оперативность в принятии решений, включая законодательные.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил народ России с бронежилетом. Он заявил, что характер, мужество и героизм российского народа обеспечивают нашей стране самую лучшую защиту.