Москва2 мая Вести.Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев озвучил в беседе с ИС "Вести" стратегические направления для удержания лидерства России.

Он подчеркнул, что единство РФ заключается в многообразии. Депутаты Госдумы, представляющие разные взгляды и позиции, объединены одной идеей: сделать Россию сильнее и интереснее.

Я считаю, у России есть только одна дорога — дорога вперед к тому, чтобы построить свою экономическую и технологическую зону в мире. И это, если мы сделаем, мы действительно будем страной, которая со всем миром сотрудничает, работает, торгует, партнерствует, но имеет при этом реальный суверенитет, реальную независимость и самодостаточность. Это первое, что надо сделать, и мы это делаем подчеркнул Нечаев

Помимо этого, стране необходимо моральное лидерство: в мире все чаще решения принимаются не из прагматичных интересов, а исходя из высших ценностей.

Россия, как северная, как отдельная цивилизация, должна предъявить миру не только свой ценностный пакет, но и, конечно, сделать так, чтобы люди к нему присоединялись, как это было в 20 веке. В этом вызов резюмировал Нечаев

Ранее депутат Слуцкий заявил, что современная Госдума запомнится особым единением.