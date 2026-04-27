Москва27 апр Вести.Российским политикам важно знать историю своей страны и быть продолжателями дел своих предков. Об этом в интервью ИС "Вести" в годовщину 120-летия российского парламентаризма заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Во многом мы являемся продолжателями дел наших отцов, дедов, поэтому, конечно, знать историю, понимать, видеть соотношение – это очень полезно. Парламент – не только орган законодательный, но он еще и орган представительный отметил он

По словам Нечаева, партия "Новые люди" представляет многочисленную группу граждан, задействованных в различных сферах деятельности.

Есть много слоев, которые мы представляем. Это и городской образованный класс, и молодежь... Мы (партия "Новые люди". – Прим. ред.) отвечаем за целые отрасли в Государственной думе. За фракцию, чтобы мы были в Госдуме, проголосовало почти 3 млн человек. Это наши избиратели, и мы должны слышать, что они говорят, и воплощать их надежды сказал Нечаев

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в честь 120-летия российского парламентаризма в интервью ИС "Вести" озвучил свои пожелания ГД и парламентариям.