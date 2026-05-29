Москва29 мая Вести.Трудоустройство вернувшихся с фронта участников СВО – главная задача партии "Новые люди" и не только ее. Особенно тех, кто в ходе боевых действий получил ранения и стал инвалидом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По словам депутата, эта задача должна решаться комплексно – и государством, и обществом.

Возвращаясь со специальной военной операции люди сталкивались с тем, что мир немножко сдвинулся. Понятно, что на фронте тоже есть искусственный интеллект, но здесь на гражданке другие его стороны задействованы, поэтому мы обучение сделали, программу подготовки по искусственному интеллекту. Но самая главная задача, которая есть, это трудоустройство людей. Много в стране работают центров переподготовки, потому что, когда у тебя зарплата уже была, и ты семью уже привык содержать, конечно, надо и здесь, в тылу, чтобы тоже люди зарабатывали. Еще вдобавок, что многие с инвалидностью, с какими-то ранениями. Здесь нельзя людей одних оставлять…Здесь не только наша партия, я думаю… с государством все вместе действуют пояснил Нечаев

Ранее ветераны СВО рассказали, как устроили жизнь после боевых действий. По словам бойцов, многие из них осознали свое признание в те моменты, когда их жизнь была под угрозой.