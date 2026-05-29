Москва29 мая Вести.Партия "Новые люди" оказывает участникам специальной военной операции (СВО) комплексную помощь, а также не забывает о поддержке их семей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель партии Алексей Нечаев.

Он отметил, что в оказании помощи активно участвуют региональные отделения партии. По словам парламентария, это по-настоящему народное дело.

Мы сразу решили, что надо действовать комплексно. Не что-то одно взять, а по всему периметру стараться помогать… У нас взаимопонимание по поводу того, что и фронт, и все члены семей, те, кто находится на передовой, надо поддерживать. Тут, знаете, как-то есть о чем спорить, об этом тут еще спорить, надо вместе действовать. Но мало законодательной сферы, потому что мы знаем, как много нужно медикаментов на фронте, вещей. Сейчас меньше вещей, но тоже. Мы около 700 тонн отправили только таких именно целевых... И мы знаем, что очень много наших региональных отделений напрямую тоже помогают, докладывают. Это народное дело настоящее рассказал Нечаев

Он добавил, что помощь от партии получают и члены семей участников СВО, в том числе погибших. Их поддержкой также занимаются региональные отделения.

Ранее председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил, что в РФ продолжают совершенствовать систему мер поддержки участников СВО. По его словам, на сегодняшний день с этой целью принято уже около 170 федеральных законов.