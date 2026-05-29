Москва29 мая Вести.Партия "Новые люди" второй год подряд будет выдвигать на выборах в Госдуму ветеранов специальной военной операции (СВО). В этот раз кандидатами в парламентарии станут 10 бывших участников боевых действий. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель партии Алексей Нечаев.

Он отметил, что эта цифра намного меньше прошлогоднего показателя, когда в числе кандидатов оказались свыше 100 ветеранов СВО.

Действующих [военнослужащих] мы стараемся, конечно, не выдергивать, потому что там каждый опытный офицер, солдат, конечно, важны. Но у нас и в прошлом году, в 2025-м, уже участвовало больше 100 кандидатов, ветеранов СВО, тех, кто вернулся со специальной военной операции. Знаете, вот те, кто победили…Это люди с каким-то другим чувством ответственности. В принципе, мы все люди взрослые, ответственные, но все-таки, конечно, боевые действия накладывают отпечаток какой-то другой серьезности. В этом году мы планируем выдвигать уже у нас 10 человек… Много людей самых разных военных специальностей пояснил Нечаев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по поддержке участников СВО будет продолжена. По словам президента, система социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей последовательно расширяется.