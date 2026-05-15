Москва15 мая Вести.Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев сообщил, что 535 участников специальной военной операции (СВО) подали заявки на участие в предварительном голосовании перед выборами в Государственную думу. Его слова приводит пресс-служба партии.

Как следует со слов Якушева, всего на праймериз зарегистрировались 4,4 тысячи кандидатов.

По словам Якушева, высокая активность бойцов СВО свидетельствует о готовности военнослужащих брать на себя ответственность не только на фронте, но и в гражданской жизни. Он полагает, что участники спецоперации обладают опытом, принципиальностью и доверием общества, что может усилить систему государственного управления. Поэтому, по его словам, такие люди - серьезный потенциал для партии.

В партии также сообщили, что только 20% заявок поступили от действующих депутатов, а почти половина участников предварительного голосования являются беспартийными. Среди кандидатов треть представляют малый и средний бизнес, 12% – педагоги. Каждый десятый участник связан с социальной сферой и общественной деятельностью, еще 4% составляют врачи.

Регистрация избирателей на сайте предварительного голосования продолжится до 29 мая. На данный момент в системе уже зарегистрировались более 8 миллионов человек.