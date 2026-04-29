"Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на праймериз в Госдуму до 14 мая "Единая Россия" продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Москва29 апр Вести.Партия "Единая Россия" продлила срок регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании по отбору претендентов на выборы в Госдуму до 14 мая. Об этом сообщается на сайте партии.

Изначально регистрация должна была завершиться 30 апреля, однако из-за высокого интереса сроки решили продлить. На данный момент на сайте предварительного голосования уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов.

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, конкурс на участие в праймериз превышает девять человек на одно место.

От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды "Единой России" отметил Якушев

Среди зарегистрированных кандидатов 12% составляют участники специальной военной операции. Женщины занимают около трети от общего числа, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а четверть – действующие депутаты.

Регистрация избирателей продлится до 29 мая. В последнюю неделю месяца они смогут принять участие в предварительном голосовании. На данный момент в системе уже зарегистрировано около 4,3 млн человек.

Наиболее активно регистрация избирателей проходит в Московской, Свердловской и Ростовской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. Лидерами по доле зарегистрированных избирателей стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесия.