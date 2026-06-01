Медведев: более 10 миллионов человек приняли участие в праймериз "Единой России" Партия "Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования

Москва1 июн Вести.Итоги предварительного голосования перед выборами в Государственную думу подвела партия "Единая Россия". По мнению председателя партии Дмитрия Медведева, праймериз – одна из эффективных предвыборных практик.

Предварительное голосование демонстрирует масштаб вовлеченности граждан в составление предвыборного списка партии, отметил Медведев.

Более 10 миллионов человек... отдали за кандидатов свои голоса цитирует Медведева пресс-служба "Единой России"

На предварительное голосование было подано порядка 22 тысяч заявок, отметил председатель партии. Медведев подчеркнул, что конкуренция была на высоком уровне – в среднем на одно место в Госдуме претендовало 12 человек, а в региональные парламенты конкуренция составляла до семи человек на место. Участники специальной военной операции подали порядка 1300 заявок, победителями предварительного голосования стали 480 из них.

Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление — это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей добавил Дмитрий Медведев

Активность граждан отражает стремление участвовать в партийной деятельности и продвигать собственные инициативы. В новую Народную программу партии подано уже более 1,5 миллиона предложений.

Дмитрий Медведев отметил, что предложения граждан позволили выявить ключевые вызовы – это демографическая ситуация в стране, появление новых профессий и новых технологий, кадровый дефицит, обеспечение роста экономики и неравномерное развитие регионов, а также внешнее давление на российскую экономику.

Эти наработки будут использованы на первом этапе съезда "Единой России" 28 июня. После этого партия официально вступит в предвыборную кампанию после указа президента России о начале предвыборного периода.