Москва19 апр Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить перечень родственников, имеющих право на получение государственных выплат в случае гибели участника специальной военной операции (СВО).

Слова главы думской фракции приводит РИА Новости.

Парламентарий инициировал включение в число получателей финансовой поддержки совершеннолетних детей, а также братьев и сестер павших бойцов.

Миронов напомнил, что законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение парламента еще в декабре 2025 года, однако до настоящего времени не получил одобрения со стороны правительства и пока остается без движения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что ветераны боевых действий, получившие инвалидность, смогут в упрощенном порядке оформить набор социальных услуг и выплат — по одному заявлению в любое время, с назначением помощи уже с первого числа следующего месяца.