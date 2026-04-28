Москва28 апр Вести.Фракция "Новые люди" открыла штаб помощи предпринимателям, в котором решаются юридические вопросы и оказывается содействие при получении мер поддержки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Он отметил, что предприниматели приходят в штаб за юридической помощью.

Первый поток вопросов — это юридическая поддержка. Потому что, если у тебя большая компания, ты можешь себе позволить юристов, целые юридические отделы или какие-то компании на аутсорсинге. Но если ты небольшая компания, то тебе какие-то простые вещи могут нанести большой ущерб. И надо куда-то обратиться … Поэтому вот такая юридическая поддержка. А много сейчас новостей, много изменений, и связанных и с таможенным регулированием, и целый ряд ввели сейчас, вы знаете, там других форм расчета по налогу, по налогам и так далее. То есть много техники меняется, и нужно быстро это обрабатывать подчеркнул Нечаев

Кроме того, запросы от предпринимателей поступают о мерах поддержки.

Второй тип поддержки, на который есть большой запрос — это меры поддержки. <…> Например, многие работают с центрами "Мой бизнес" в регионах, малые предприятия взаимодействуют хорошо. Например, средний бизнес не знает, как работает Фонд развития промышленности. Региональные фонды - у них денег не очень много. И мы приводим их в Федеральный фонд поддержки предпринимательства объяснил глава "Новых людей"

Суть данной поддержки, как подчеркнул Нечаев, заключается в том, чтобы оказывать консультации предпринимателям и подсказывать, как получить выплаты для поддержки бизнеса.

Ранее Нечаев призвал отказываться от практики запретов в России.