Москва28 апр Вести.Партия "Новые люди" борется за то, чтобы основатель мессенджера Telegram Павел Дуров разместил серверы компании в России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его словам, это было бы полезно для решения многих вопросов.

Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои сервера, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно. Это очень было бы полезно для многих вопросов сказал Нечаев

Депутат подчеркнул, что суверенные страны стремятся к тому, чтобы социальные сети имели свое представительство на территории государства.

Суверенные страны хотят, чтобы соцсети, которые [у них] работают, имели здесь представительство, базу и серверы. Я в этом проблемы не вижу. Это тренд, который идет. Рано или поздно или Telegram это примет, или он будет закрыт в России отметил политик

При этом Нечаев обратил внимание, что обсуждать секретную информацию в Telegram не стоит.

Мы знаем с вами иранскую ситуацию, когда там вычисляли действия разных людей по соцсетям, и потом были целевые удары по руководству. Но я думаю, что пока у нас все-таки не эта степень опасности. Но если будет видно, что степень опасности повышается, конечно, я от Telegram откажусь заключил он

Ранее Нечаев призвал отказываться от запретительной практики в России.