Лидер "Новых людей" Нечаев призвал отказаться от практики запретов Глава партии "Новые люди" Нечаев выступил против практики запретов в России

Москва27 апр Вести.В России следует отказываться от запретительной практики, заявил в интервью ИС "Вести" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

У нас в стране много любят запрещать. Надо больше людям разрешать. Это подход, который, я уверен, в России и так в основе лежит. Всегда нас в сложные моменты вытаскивают либо очень мощные лидеры, либо сам народ, или сочетание одного и другого. И когда какой-то средний слой бюрократии что-то пытается запретить, это всегда очень мешает заявил он

Парламентарий подчеркнул, что отказ от запретов позволит гражданам действовать более свободно и активно.

Мне кажется, в этом и есть русская мечта — действовать, быть вольными людьми, создавать, делать свою страну сильней, интересней делать жизнь, и делать ее такой, чтобы хотелось рожать детей, растить внуков. Страна, устремленная вперед, - это та Россия, которую мы все строим подчеркнул Нечаев

По его словам, для развития РФ необходимо выстраивать экономику страны и развивать технологическое превосходство.

Нам, конечно, нужно, чтобы Россия была сильней. Мы находимся на переломе эпох, и надо добиться того, чтобы Россия имела свою экономическую среду, в которой работает, имела партнеров, чтобы было достаточно людей, которым близки наши ценности, чтобы мы были одним из технологических лидеров мира сказал он

Ранее Алексей Нечаев высказался против введения дополнительных ограничений для работы СМИ в России.