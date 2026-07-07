Депутат - о новых вызовах перед системой образования Депутат Нечаев: идет перестройка системы образования в пользу практичности

Москва7 июл Вести.Для решения вопросов с недостаточным уровнем оплаты труда в социально значимых профессиях требуется применение новых подходов и инструментов. Об этом заявил ИС "Вести" председатель партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев.

По его словам, в России идет трансформация системы образования — акцент смещается в сторону практической подготовки кадров.

Идет большая перестройка системы образования в пользу практичности. Но нужно сделать еще очень много. Мы понимаем, что учителя и врачи у нас недоинвестированные с точки зрения зарплат, и это тоже большая зона внимания. То есть накопились задачи, видно, что решать их нужно новыми методами сказал Нечаев

Он подчеркнул, что доля "новой экономики" в России ежегодно растет: увеличивается вес цифровых сервисов и платформ, развиваются новые технологические направления.

Особое значение сохраняют стратегические отрасли, где Россия традиционно сильна или сейчас занимает устойчивые позиции: космическая сфера, искусственный интеллект, атомная промышленность. Чтобы не утратить лидерство, в этих направлениях необходимо продолжать активное развитие, считает он.