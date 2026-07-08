Москва8 июлВести.Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев в интервью ИС "Вести" рассказал, что в своей работе ограниченно пользуется искусственным интеллектом (ИИ).
Депутат поделился, что пользуется технологиями ИИ, однако в ограниченном формате.
Потому что я руководитель фракции, у меня много людей, я осуществляю координацию общего направления. Я работаю больше с естественным интеллектом, если так можно сказатьсказал Нечаев
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что в аппарате российского правительства внедряют 40 сервисов на базе ИИ.