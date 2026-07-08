Москва8 июлВести.В России нужно поддерживать использование собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не подсаживаться на западные продукты. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Он указал, что Россия - одна из немногих стран в мире, развивающих собственные модели искусственного интеллекта.
Нам повезло, что наши гиганты Сбер и Яндекс уже развивают суверенные модели. Этим могут похвастаться лишь три страны в мире, все остальные пользуются чужими. Наша задача — их в этом поддержать, а главное, сделать так, чтобы как можно больше граждан Российской Федерации, организаций, государственных структур пользовались именно отечественными моделями, чтобы мы не подсаживались на западные продукты, как это с нами уже однажды произошлоподчеркнул Боярский
По его словам, западные продукты могут перестать исполнять законы Российской Федерации или хлопнуть дверью. А в цифровом пространстве к нашим ресурсам относятся жестко.