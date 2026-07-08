Москва8 июл Вести.В России нужно поддерживать использование собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не подсаживаться на западные продукты. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он указал, что Россия - одна из немногих стран в мире, развивающих собственные модели искусственного интеллекта.

Нам повезло, что наши гиганты Сбер и Яндекс уже развивают суверенные модели. Этим могут похвастаться лишь три страны в мире, все остальные пользуются чужими. Наша задача — их в этом поддержать, а главное, сделать так, чтобы как можно больше граждан Российской Федерации, организаций, государственных структур пользовались именно отечественными моделями, чтобы мы не подсаживались на западные продукты, как это с нами уже однажды произошло подчеркнул Боярский

По его словам, западные продукты могут перестать исполнять законы Российской Федерации или хлопнуть дверью. А в цифровом пространстве к нашим ресурсам относятся жестко.