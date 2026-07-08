Москва8 июл Вести.России необходим устойчивый цифровой суверенитет, весь контур по созданию которого наша страна уже закрыла. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат, в частности, обратил внимание на недружественное поведение других государств в отношении России, в том числе и в цифровом пространстве.

Иностранцы проявляют себя не самым дружелюбным образом, поэтому нам нужен крепкий, устойчивый, свой цифровой суверенитет. Мы все контуры закрыли. Последний кирпичик был - национальный мессенджер, против которого агрессивно ведет себя, например, компания Apple. А что касается наших фундаментальных больших моделей искусственного интеллекта, то, конечно, за ними будущее - будущее во всех сферах сказал Сергей Боярский

Рассматриваемый Госдумой законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России депутат назвал первым шагом.

Этот рамочный законопроект - первый шаг. Убежден, что уже Дума следующего созыва не раз будет возвращаться к этим вопросам и по отраслевому признаку, и по вопросам безопасности, и по вопросам авторских прав. Их очень и очень много. Нужно понимать, что мы впервые описываем в правовом пространстве сущность, которую до этого не описывал никто сказал Сергей Боярский

Россия, по его словам, одна из немногих стран в мире, развивающих собственные модели искусственного интеллекта; это необходимо, чтобы не подсаживаться на западные продукты, так как иностранные компании могут перестать исполнять законы Российской Федерации и хлопнуть дверью.