Москва25 июн Вести.Действия корпорации Apple, в частности, удаление сервисов российского холдинга VK из App Store, являются частью гибридной войны против РФ. Такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он не исключил, что ситуация может измениться, и Apple "передумает", а если нет, то россиянам лучше перейти на альтернативную операционную систему.

Тогда действительно нужно будет потихоньку переходить нам всем на Android и на платформу, в которой можно даже с флешки скачать принудительно в телефон и запустить любое приложение. Понятно, вас предупредят про меры безопасности, но, тем не менее, Android — гораздо более гибкая философия считает Боярский

Депутат отметил, что магазин приложений Google Play также может совершать недружественные акты в отношении РФ.

Но это не единственный магазин приложений: есть и Samsung, и другие, и RuStore, что самое главное. Так что, мне кажется, сейчас преждевременно гадать о развитии событий, но мы должны понимать, что, конечно, это часть той гибридной войны, которая развязана в отношении Российской Федерации уже достаточно давно. Ведь Apple начинала с банковских приложений резюмировал парламентарий

Ранее Группа VK сообщила, что Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила из App Store несколько приложений компании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил активным пользователям VK перейти с Apple на Android.