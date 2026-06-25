Лобушкин об удалении приложений VK из App Store: это настоящая цифровая война Лобушкин назвал цифровой войной удаление приложений VK из App Store

Москва25 июн Вести.Удаление американской компанией Apple из магазина App Store приложений VK похоже на цифровую и информационную войну. Об этом заявил медиаменеджер, бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин в колонке "Специально для RT".

По его словам, американская компания методично лишает 40% населения России (по его данным, примерно столько людей в стране пользуется iPhone) сначала Apple Pay, затем "банковского дела", потом мессенджера МАХ и теперь других сервисов.

Лобушкин уточнил, что это безосновательное решение, так как компании VK нет в санкционных списках Соединенных Штатов.

А значит, это настоящая цифровая война сказал Лобушкин

Бывший пресс-секретарь Дурова выразил мнение, что Apple сейчас является "таким же военным подразделением, которое воюет" против России.

Ранее стало известно, что из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.