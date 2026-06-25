Москва25 июнВести.Удаление американской компанией Apple из магазина App Store приложений VK похоже на цифровую и информационную войну. Об этом заявил медиаменеджер, бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин в колонке "Специально для RT".

По его словам, американская компания методично лишает 40% населения России (по его данным, примерно столько людей в стране пользуется iPhone) сначала Apple Pay, затем "банковского дела", потом мессенджера МАХ и теперь других сервисов.

Лобушкин уточнил, что это безосновательное решение, так как компании VK нет в санкционных списках Соединенных Штатов.

А значит, это настоящая цифровая война

сказал Лобушкин

Бывший пресс-секретарь Дурова выразил мнение, что Apple сейчас является "таким же военным подразделением, которое воюет" против России.

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Ранее стало известно, что из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.