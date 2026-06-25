Песков: выводы по ситуации с VK будут сделаны после разъяснений от Apple

Песков прокомментировал удаление сервисов VK из App Store Песков: выводы по ситуации с VK будут сделаны после разъяснений от Apple

Москва25 июн Вести.Российские профильные ведомства намерены связаться с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, прежде чем делать окончательные выводы о причинах произошедшего, необходимо получить официальную позицию американской корпорации.

Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации сказал Песков

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK.

Причины удаления приложений на данный момент компания Apple публично не комментировала.