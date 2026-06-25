Москва25 июнВести.Удаление российских приложений из App Store представляет собой информационную войну против России, считает первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин. Свое мнение по этому вопросу он высказал в мессенджере MAX.
Он отметил, что "хаотичное поведение" корпорации Apple может привести к потере доверия среди российских пользователей. Горелкин считает, что компании следует объяснить, почему она "лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам".
Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные санкции, ведь всем известно, что компания VK отсутствует в санкционных спискахсказал Горелкин
Действия Apple, по мнению депутата, "больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит - но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора".
Пресс-служба VK сообщила, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Как подчеркнули в компании, удаление приложений было "без предупреждений в одностороннем порядке". В VK сочли такой шаг американской корпорации ничем не мотивированным и неприемлемым по отношению к российским пользователям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, указал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK.