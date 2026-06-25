Москва25 июн Вести.Удаление российских приложений из App Store представляет собой информационную войну против России, считает первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин. Свое мнение по этому вопросу он высказал в мессенджере MAX.

Он отметил, что "хаотичное поведение" корпорации Apple может привести к потере доверия среди российских пользователей. Горелкин считает, что компании следует объяснить, почему она "лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам".

Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные санкции, ведь всем известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках сказал Горелкин

Действия Apple, по мнению депутата, "больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит - но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора".

Пресс-служба VK сообщила, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Как подчеркнули в компании, удаление приложений было "без предупреждений в одностороннем порядке". В VK сочли такой шаг американской корпорации ничем не мотивированным и неприемлемым по отношению к российским пользователям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, указал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK.